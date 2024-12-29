«Как я не спилась, не представляю»: жена Михаила Боярского раскрыла правду об алкогольной зависимости актера

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский впервые прокомментировал слухи о своей алкогольной зависимости. В эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале актер признался, что справился с многолетним пристрастием к спиртному.

Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан вместе уже больше 45 лет, но, как оказалось, их отношения были под угрозой в самом начале. Актриса посчитала, что из-за пристрастия к алкоголю артист «ведет аморальный образ жизни», но ситуация усугубилась, когда они сошлись.

«Мы очень много пили с Мишей тогда. Как я не спилась, не представляю. Каждый день покупали бутыль и пили», — призналась Лариса Луппиан.

Сам актер не отрицает, что слухи о его алкогольной зависимости не были беспочвенны. По словам Михаила Боярского, раньше он практически каждый день снимал стресс, выпивая коньяк, при этом не ограничивая себя в этом. Однако со временем звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» научился контролировать тягу к спиртному и сейчас выпивает только по особым поводам.

«Пьем по-прежнему вместе. Я чуть больше могу, Лариса меня лишь поддерживает», — рассказал Михаил Боярский.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский признался в своих слабостях.