«Как я люблю твой породистый нос»: Буйнов прижал к себе Ларису Долину

Певец Александр Буйнов признался, что влюблен в «породистый» нос Ларисы Долиной. Артисты сняли совместное видео и рассказали о концертной деятельности.

Исполнительница хита «Погода в доме» поделилась роликом с коллегой в своем Telegram-канале. Она рассказала, что этот год богат на юбилеи, и анонсировала концерты.

«Юбилейный год! 6 апреля — Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие ещё», — заявила Долина.

На кадрах они с Александром выглядели бодрыми, улыбались и обнимались. Мужчина даже признался артистке в чувствах и оценил ее внешность.

«Как я люблю твой нос, я серьезно говорю. У моей Аленки такой же, породистый такой, правильный», – заявил Буйнов.

Певица ответила: «Ну, класс!», положила голову на плечо артисту и призналась в любви.

Напомним, что недавно в СМИ распространялась информация о госпитализации Александра Буйнова. Сообщалось, что музыкант получил травму позвоночника. Ему провели экстренную операцию, чтобы избавить артиста от боли. Но, судя по новым кадрам, мужчина выглядит бодрым и не жалуется на самочувствие.

Ранее Буйнов признался, что его не хотят звать на концерты после слухов о болезни. Он опроверг слова об ухудшении здоровья.