Буйнов признался, что его не хотят звать на концерты после слухов о болезни. Об этом сообщает NEWS.ru.

На прошлой неделе журналисты писали о том, что Александр Буйнов попал в больницу. Сообщалось, что музыкант получил травму позвоночника. Ему провели экстренную операцию, чтобы избавить артиста от боли.

Как рассказал сам Буйнов, информация, распространяемая в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.

«У меня 6 апреля будет сольный концерт в Кремле, вот почему кто-то продолжает эту кампанию. Я думал, что у меня нет таких врагов. Сильнейший враг. Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то», — рассказал он.

Буйнов признался, что из-за вбросов о здоровье страдает его карьера.

«Я сначала смеялся, а потом продюсер мне говорит: люди стесняются после этого приглашать на концерт», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ширвиндт пожаловался, что его надежды на хорошую жизнь неожиданно рухнули.