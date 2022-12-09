«Как я буду в нем ходить?»: Оксана Самойлова показала эксклюзивное фото свадебного платья
В 2012 году Оксана Самойлова и Джиган узаконили свои отношения. Тем не менее молодые люди решили сыграть свадьбу только спустя 10 лет. Сейчас девушка активно готовится к этому событию и обо всем подробно рассказывает в социальной сети.
Поклонников ждал настоящий сюрприз, когда несколько часов назад звезда показала эксклюзивное фото своего свадебного платья. Оксана неоднократно говорила о том, что его шьют по индивидуальному заказу. Платье и впрямь получилось сказочным, с длинным шлейфом. О такой красоте мечтает каждая девочка!
Сказочное платье Оксаны
Фото: Из профиля Instagram Самойловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, на осуществление задумки Самойловой потребовалось большое количество ткани. Вовсе не удивительно, что платье получилось очень тяжелым.
«Мой вес без платья 59 килограммов. Вместе с ним почти 73 кг. Получается, что оно весит 13 кг. Как я буду в нем ходить?» — заявила девушка.
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