«Как я буду в нем ходить?»: Оксана Самойлова показала эксклюзивное фото свадебного платья

В 2012 году Оксана Самойлова и Джиган узаконили свои отношения. Тем не менее молодые люди решили сыграть свадьбу только спустя 10 лет. Сейчас девушка активно готовится к этому событию и обо всем подробно рассказывает в социальной сети.

Поклонников ждал настоящий сюрприз, когда несколько часов назад звезда показала эксклюзивное фото своего свадебного платья. Оксана неоднократно говорила о том, что его шьют по индивидуальному заказу. Платье и впрямь получилось сказочным, с длинным шлейфом. О такой красоте мечтает каждая девочка!