«Как выжатый лимон»: Лариса Долина переживает за здоровье единственной внучки

Единственная внучка певицы Ларисы Долиной Саша пошла в седьмой класс. Народная артистка гордится школьницей, но очень сильно за нее переживает. Всему виной загруженный график наследницы, из-за которого она приходит домой «как выжатый лимон».

Исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что Саша учится в хорошей школе с актерским и музыкальным уклоном. Но в учреждении высокая нагрузка — по девять уроков в день.

«Она приходит домой просто, как абсолютно выжатый лимон. Но она очень хорошо учится, ей все нравится», — рассказала Долина в разговоре с порталом PROZVEZD.

Певица не скрывает своей тревоги за внучку. Звезда не понимает, зачем детям ставят столько уроков — их количество можно снизить, уверена Долина, добавив, что за 11 лет невозможно изучить все физически. Как пояснила победительница шоу «Три аккорда», иначе у учеников перестает работать голова, и им сложно усваивать новую информацию.

Недавно певица оказалась в центре скандала. Она продала квартиру и отдала все деньги мошенникам. Знаменитость какое-то время отказывалась от комментариев, но, наконец, решила рассказать, что с ней произошло.