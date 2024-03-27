Как выглядит непубличная жена Валерия Леонтьева: в Сети появилось фото Людмилы Исакович

В Сети появилось новое фото 71-летней жены певца Валерия Леонтьева Людмилы Исакович. Она уже долгое время не появляется не публике, поэтому многие и не знают, как она выглядит сейчас. Кадры опубликовал сайт «7Дней.ru».

В браке с артистом Людмила состоит уже 50 лет. Они считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, несмотря на то, что супруги долгое время проводили в разлуке. Исакович с 1992 года уже жила в США, а Леонтьев продолжал работать в России. Однако несколько лет назад вокалист взял перерыв и перебрался к жене. И эта пауза в карьере переросла в окончательный уход со сцены.

Вернувшись в Москву в 2024 году, Валерий объявил, что больше не будет давать концерты. Он объяснил это тем, что стал стар для жанра, в котором выступал много лет. В свет при этом певец не выходит, поэтому поклонники не знают о том, что с ним происходит. Но недавно удалось получить его общее фото с женой, и фанаты отметили, что за 50 лет они стали копиями друг друга.

К слову, Филипп Киркоров рассказывал, что виделся с Леонтьевым. По его словам, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, он по-прежнему бодр и полон сил. А день рождения он не отмечал с размахом, так как хотел провести его в кругу близких, и это его право.

Ранее Валерий Леонтьев пожелал сил пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».