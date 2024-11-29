Как выглядит единственный сын Евгения Миронова, которого он скрывал: растет копией отца

Актер Евгений Миронов воспитывает единственного сына Петра. Долгое время он предпочитал скрывать мальчика и не показывать его публике. Однако сейчас он даже выходит с ребенком в свет. Поклонники отмечают, что Петя растет копией знаменитого отца.

Впервые Миронов решил появиться с Петей на светском мероприятии в 2020 году. Тогда они вместе пришли на премьеру мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна». А уже после этого актер стал все чаще делиться с аудиторией контентом, связанным с сыном. Однако до сих пор неизвестно, как мальчик появился на свет. По слухам, он родился от суррогатной матери. Но сам Евгений это не подтверждал.

На своей странице в социальной сети актер публикует фото с Петей и рассказывает о его воспитании. Так, по его словам, мальчик растет очень разносторонним. Он любит макросъемку и занимается брейк-дансом. Кроме того, отец старается приобщать его к искусству.