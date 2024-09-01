57-летний актер Евгений Миронов перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер Евгений Миронов в середине лета жаловался на боли в шее. Врачи диагностировали у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артиста решили готовить к операции, которая вскоре прошла успешно.

Миронову удалили пораженные участки и поставили имплант. Он пролежал в больнице несколько недель. Сейчас артист восстанавливается — врачи запретили ему на несколько месяцев вертикальные нагрузки и прописали ежедневные тренировки для укрепления мышечного корсета.

Ранее артист рассказывал о своих проблемах со здоровьем. Он считает, что боли в шее и спине — наказание за роль епископа в фильме «Сердце Пармы».

Ранее мы писали о том, что певец Анатолий Цой попал в больницу и перенес операцию.