«Как вы все узнали?»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук ответили на слухи о корысти в их отношениях

Недавно актер и телеведущий Гарик Харламов вышел в свет с актрисой Катериной Ковальчук после слухов о расставании. Пара появилась на премьере фильма «Шпион на всю голову». Однако воссоединившиеся возлюбленные столкнулись с критикой: актрису обвинили в корысти в отношениях с шоуменом. Резидент Comedy Club и артистка не стали игнорировать высказывания недоброжелателей и ответили им.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. Примечательно, что пара дважды сходилась. Артисты начали встречаться в 2021 году, но в феврале этого года шоумен объявил о разрыве с актрисой. Однако уже в апреле пара снова начала делиться совместными кадрами в Сети.

Накануне Катерина Ковальчук опубликовала в личном блоге серию снимков с премьеры фильма «Шпион на всю голову», в котором Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси. Рядом с возлюбленными находилась и мать телеведущего Наталья Харламова.

Но не все пользователи Сети с восторгом отреагировали на воссоединение пары. Одна из подписчиц спросила у Катерины Ковальчук, стала бы она встречаться с Игорем (настоящее имя Гарика Харламова), если бы он работал на стройке.

«Ему много больше лет, и вы нежная. На мой взгляд, очевидный ответ. А тут прям любовь. Верим, несите „Оскар“», — написала подписчица.

Артисты не оставили без внимания комментарий пользовательницы Сети и ответили на него в шуточной форме.

«Однозначно стала бы», — написала Катерина Ковальчук в ответ на высказывание подписчицы.

Шоумен также ответил на резкий комментарий.

«Я Игорь со стройки. Сижу старею в соседнем подъезде, и вдруг Катюха влюбленная бежит. Как вы все узнали? И кто такой Оскар?» — добавил Гарик Харламов.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов проговорился про третью свадьбу.