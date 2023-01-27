«Как вы постарели»: внешний вид поседевшего Владимира Преснякова ужаснул поклонников

Известный певец Владимир Пресняков недавно вернулся с отпуска, который провел на Мальдивах вместе со своей молодой супругой Натальей Подольской. Первым делом они решили провести время с детьми, которых оставили дома. Музыкант поделился семейной фотографией с сыном, на которой появился с седой бородой.

Поклонники не сразу узнали своего кумира. На кадре Владимир выглядел постаревшим. Он не стал сбривать бороду, которая покрылась сединой. А рядом с маленьким сыном Пресняков выглядел не как отец, а как дед. Фото он опубликовал в личном микроблоге.

«Как вы постарели», «Не то что постарел, совершенно другое лицо», «Вот сбрили бы с Агутиным свои седые бородки, выглядели бы моложе», «Зачем себя старить раньше времени», «Красавец, но борода старит», – пишут в комментариях.

Артист не отвечает на высказывания поклонников и предпочитает выглядеть так, как ему нравится. Многих интересует, как ко внешнему виду мужа относится Подольская. В своих видео она всегда признается супругу в любви и никогда не делает ему замечания.

Ранее мы писали о том, что сына Владимира и Натальи ударили ногой в глаз во время их отсутствия в России.