«Как всегда, стрелочника нашли»: Илья Резник раскрыл, чем закончился скандал в финале шоу «Суперстар!»

Скандал в рамках шоу «Суперстар!» из-за авторских прав между Ильей Резником и организаторами удалось разрешить. В разговоре с Ura.ru композитор заявил, что больше не держит ни на кого зла и обид.

«Они извинились передо мною, слава Богу. Прислали нам письмо: „Извините, ошиблись“. Произошла техническая ошибка — как всегда, стрелочника нашли. Я зла на них не держу. Я вообще стараюсь ни на кого не обижаться и много чего прощаю», — сообщил Илья Резник.

Поэт-песенник отметил, что подобное за годы его карьеры происходит не впервые.

«Часто такое бывало, что ты слышишь свою песню, а в титрах тебя не указывают. Какие-то тетушки или девушки — одним словом, какая-то неприятельница-редакторша сидит и тебя не упоминает. Неряшливость это или специально… Вот, мол, Резник ходит в белых костюмах! Да Бог с ними», — высказался артист.

Что касается скандала с Лерой Кудрявцевой и Азизой на «Суперстаре!», то Илья Резник назвал произошедшее в эфире «коммуналкой» и заявил, что, по его мнению, победительницей проекта стала именно певица, которую засудили.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы и отказалась оценивать ее выступление. В результате певица лишилась победы на шоу, что вызвало негодование публики. Позднее выяснилось, что в титрах к песне «Занавес», которую исполняла артистка, среди авторов указали Раймонда Паулса и Михаила Танича вместо Игоря Крутого и Ильи Резника. На это обратили внимание представители композитора, занимающиеся его авторскими правами.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о карьере Азизы после скандала на «Суперстаре!».