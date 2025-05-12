«Заказы на корпоративы есть, но не так много»: продюсер раскрыл гонорары 61-летней певицы Азизы

Певица Азиза была широко популярна в 90-е годы. Она выступала на одной сцене с главными звездами страны и состояла в отношениях с артистом Филиппом Киркоровым. Но в последние годы карьера вокалистки пошла на спад. Чтобы предотвратить забвение, она даже приняла участие в шоу «Суперстар!», в котором угодила в скандал. О том, как обстоят дела с выступлениями Азизы после проекта и сколько она зарабатывает, узнал портал «Страсти».

61-летняя певица была одной из фавориток судей шоу. Но в финале ей не удалось завоевать первое место. Уже после эфира Лера Кудрявцева обвинила Азизу в запугивании членов жюри, а Наташа Королева заявила, что Сергей Соседов перехваливал артистку. Из-за всего этого интерес к персоне Азизы у публики резко возрос, и это сказалось на ее востребованности.

По словам продюсера Сергея Дворцова, сейчас у певицы все хорошо с концертами. У нее довольно большая аудитория, а гонорар начинается от 3 млн рублей.

«Я считаю, у Азизы произошел резкий творческий взлет и затем падение. Но аудитория у нее достаточно большая, состоящая как из молодежи, так и людей 40 плюс. То есть на сегодняшний день она остается популярной, легендой 90-х. Заказы на корпоративы есть, но не так много. Гонорар у нее сейчас, наверное, базируется от 3 млн рублей», - рассказал Дворцов.

К слову, в шоу-бизнесе у Азизы немало друзей, в том числе она тесно общается с Филиппом Киркоровым, с которым у нее много лет назад был роман. До свадьбы дело не дошло, но артистка до сих пор в интервью вспоминает о коллеге и говорит о том, что рассталась с ним, так как не хотела мешать его карьере. Впрочем, продюсер допустил, что эти отношения могли быть лишь пиаром.

«Если бы у нее был роман с Филиппом, то она, мне кажется, была бы еще более популярной. Все-таки Филипп Бедросович дает хороший старт своим коллегам. Вот можно сказать, что Киркоров — человек удачи. Но давайте начнем с того, что в принципе шоу-бизнес строится на пиар-проектах, которые могут быть использованы для денег или карьерного роста. Поэтому в случае Азизы и Киркорова это исключать нельзя», - отметил продюсер.

Также Сергей Дворцов рассказал, что репутация у Азизы на эстраде хорошая. Несмотря на недавний скандал в шоу, он заявил, что считает певицу очень мудрой и отзывчивой женщиной.

«Азизу я очень уважаю, она влиятельная, справедливая, мудрая, тонкая натура. Она всегда приходит на помощь, если о чем-то ее попросить, вот никогда не откажет», - заявил Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов высказался о гонорарах певца Jony.