«Как всегда»: 46-летний Максим Галкин* высмеял Лайму Вайкуле за слова о его президентстве

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Артистка давно не проживает на территории РФ, однако она нередко напоминает о себе громкими высказываниями. Например, певица заявила: россияне не имеют права ее критиковать, поскольку в далеком прошлом она «кормила СССР». Однако на этом Вайкуле не остановилась и предложила Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) выбрать президентом. Долге время юморист никак не реагировал на слова артистки, однако недавно он прервал молчание и прокомментировал ситуацию.

Супруг Аллы Пугачевой ответственно подошел к происходящему и немногословно заявил: «Лайма, ну ты как всегда! Ну ты, конечно, наговорила». К слову, Вайкуле нашла ответ для своего товарища.

«Максим, прости, но это мое мнение», — цитирует артистку издание StarHit.

Ранее Лайма Вайкуле объяснилась за слова о президентстве юмориста и рассказала о его жизни на Западе. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Стас Барецкий пригрозил всем сомневающимся в его покупке замка Пугачевой. Мужчина заявил: «Будем судиться». Полное высказывание Стаса читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ