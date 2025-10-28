«Как вам не надоело всё?»: Прохор Шаляпин пожаловался на тяжелый недуг

Певец Прохор Шаляпин, которого окрестили главным российским гедонистом страны, заявил о профессиональном выгорании. Артист отметил, что ему надоели перелеты и постоянные гастроли.

Шаляпин пожаловался на постоянные перелеты, переезды и шумные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью жизни артиста.

«Не знаю, как вам всем не надоело всё? Я так сильно устал, что ничего уже не хочу», — приводит слова исполнителя mk.ru.

По словам Шаляпина, гастроли отнимают только силы и время.

Однако артист похвастался новым приобретением, которое стало ему доступно благодаря работе. Шаляпин рассказал ранее, что купил автомобиль стоимостью в 9 млн рублей. Певец отметил, что выбрал доступный вариант китайского производства.

