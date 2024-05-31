«Как вам такое преображение?»: Тина Канделаки показала себя в образе блондинки
© Lomohov Anatoly / East News
Телеведущая Тина Канделаки решила при помощи нейросети сменить имидж. Искусственный интеллект «покрасил» ее в блондинку, и она показала результат в личном Telegram-канале.
Уже много лет Канделаки предпочитает не экспериментировать со внешностью и отдавать предпочтение темному цвету волос. Поклонники привыкли видеть кумира только брюнеткой, поэтому удивились, когда она продемонстрировала себя в Сети со светлыми прядями. Как оказалось, Тина использовала для этого новые технологии.
«Представить себя блондинкой в 60-х мне было бы трудно, но на помощь пришли нейросети. Как вам такое преображение из параллельной реальности?» - написала телеведущая в личном блоге.
Преобразившуюся Канделаки приняли не все поклонники. Одни посчитали, что ей очень идет блонд, а другие же попросили Тину никогда не экспериментировать с волосами в реальной жизни и ограничиться лишь виртуальными изменениями образа.
Ранее Тина Канделаки высказалась о разнице в возрасте с молодым мужем и заявила, что ее это не волнует. Напомним, что она старше супруга на 12 лет.