«Как вам дедуля?»: Сергей Лазарев показал себя с морщинами и сединой
© Starface.ru
Певец Сергей Лазарев состарил себя для шоу. 42-летнему артисту наложили грим, благодаря которому он смог посмотреть, как будет выглядеть в 70 лет.
В личном блоге исполнитель хита «7 цифр» опубликовал видео, в котором продемонстрировал седые волосы, морщины и выцветшее лицо. Он признался, что эффект старения ему понадобился для съемок интро шоу.
По мнению Сергея, возрастные изменения его не слишком портят. Он отметил, что, если будет таким спортивным в старости, то это будет даже хорошо.
«Как вам дедуля?» - поинтересовался Лазарев у поклонников.
К слову, еще две недели назад Сергей шокировал фанатов и сына неожиданным преображением. Певец решил сбрить щетину, с которой ходит уже много лет. Однако новый образ ни звездному наследнику, ни поклонникам не пришелся по вкусу. Большинство пользователей Сети попросили Лазарева вернуть растительность на лице, что он и сделал.
Ранее Сергей Лазарев высмеял подтанцовку Татьяны Булановой, которую в Сети прозвали «энергосберегающей».