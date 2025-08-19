НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2025, 15:04
1 мин.

«Как вам дедуля?»: Сергей Лазарев показал себя с морщинами и сединой

Певец Сергей Лазарев показал, как будет выглядеть в 70 лет с морщинами и сединой.
© Starface.ru

Певец Сергей Лазарев состарил себя для шоу. 42-летнему артисту наложили грим, благодаря которому он смог посмотреть, как будет выглядеть в 70 лет.

В личном блоге исполнитель хита «7 цифр» опубликовал видео, в котором продемонстрировал седые волосы, морщины и выцветшее лицо. Он признался, что эффект старения ему понадобился для съемок интро шоу.

По мнению Сергея, возрастные изменения его не слишком портят. Он отметил, что, если будет таким спортивным в старости, то это будет даже хорошо.

«Как вам дедуля?» - поинтересовался Лазарев у поклонников.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, еще две недели назад Сергей шокировал фанатов и сына неожиданным преображением. Певец решил сбрить щетину, с которой ходит уже много лет. Однако новый образ ни звездному наследнику, ни поклонникам не пришелся по вкусу. Большинство пользователей Сети попросили Лазарева вернуть растительность на лице, что он и сделал.

Ранее Сергей Лазарев высмеял подтанцовку Татьяны Булановой, которую в Сети прозвали «энергосберегающей».

Автор:Анна Чеченкова
певец