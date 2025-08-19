«Как вам дедуля?»: Сергей Лазарев показал себя с морщинами и сединой

Певец Сергей Лазарев состарил себя для шоу. 42-летнему артисту наложили грим, благодаря которому он смог посмотреть, как будет выглядеть в 70 лет.

В личном блоге исполнитель хита «7 цифр» опубликовал видео, в котором продемонстрировал седые волосы, морщины и выцветшее лицо. Он признался, что эффект старения ему понадобился для съемок интро шоу.

По мнению Сергея, возрастные изменения его не слишком портят. Он отметил, что, если будет таким спортивным в старости, то это будет даже хорошо.

«Как вам дедуля?» - поинтересовался Лазарев у поклонников.