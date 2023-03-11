«Как ужасно»: Наташа Королева выставила отвратительное фото сильно располневшего Тарзана

В фан-пабликах певицы Наташи Королевой появилось фото сильно располневшего Тарзана. Поклонники провели расследование и выяснили, что снимок выставила сама артистка, а большой живот стриптизера не что иное, как монтаж.

Фотография несколько лет назад была размещена Королевой на своей странице. Тогда артистка подписала его: «Муж наконец-то добился идеального результата красоты своего тела! Вот теперь Тарзан выглядит как настоящий Мужик! Неужели я дождалась».

Поклонники оставили множество возмущенных комментариев. Многие ругали певицу за это фото и писали: «Фу, как ужасно». Некоторые поверили, что снимок настоящий. Третьи стали сравнивать Тарзана с прошлым мужем Королевой – певцом Игорем Николаевым – и пришли к выводу, что с тем она «смотрелась куда лучше».

Отдельные фанаты сочли унижением подобный монтаж. «Как можно своего мужика так унижать», - разочаровались поклонники.

Ранее сообщалось, что Тарзан сделал Королевой роскошный подарок на День святого Валентина. Стоимость презента оценивалась в полмиллиона рублей.

Как пояснила Королева, муж тайком приехал к дизайнеру Анике Керимовой и оплатил платье ручной работы. В нем артистка будет выступать на юбилейном концерте 11 марта.