«Как уснуть»: Арзамасова нарушила молчание после новостей о разводе с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова признается, что очень устает из-за навалившейся работы. Актриса постоянно на съемках, а дома проводит все свое время с маленьким сыном. В Сети всерьез обсуждают, что брак молодой красавицы с Ильей Авербухом трещит по швам.

Сейчас артистка принимает участие в шоу «Ледниковый период». Зрители пишут в соцсетях, что Елизавета прекрасно смотрится со своим молодым партнером Никитой Кацалаповым. Рядом с ним у нее якобы «горят глаза», а рядом с собственным мужем – нет.

Но звезда уверяет, что у них в отношениях с Ильей все прекрасно. Девушка признается, что иногда выглядит грустной не из-за проблем в браке, а потому что устает и не может нормально высыпаться. Недавно она долго приходила в себя после спектакля.

«Ночное. Ну а как уснуть после спектакля? Возможно, после «Золушки» я буду сладко и быстро засыпать, и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в голове многослойные цитаты. Выйти из образа и побыстрее. А куда выходить? Мой персонаж называется «Она». Выхода нет», – поделилась эмоциями актриса.

Напомним, что общественность долгое время не воспринимала всерьез отношения 27-летней Арзамасовой и 48-летнего Авербуха. Пару постоянно критиковали в соцсетях из-за большой разницы в возрасте. Но влюбленные смогли доказать искренность чувств. Они поженились, а через год родили прекрасного малыша, которого назвали Львом.

Недавно фигурист рассказал о распределении обязанностей в их семье.