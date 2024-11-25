«Как участник, я сильный»: Natan заявил о страхе перед ним участников «Звезды в джунглях»

Скандально известный рэпер Natan ни разу не ездил на испытания на вылет в проекте «Звезды в джунглях». Артиста обвинили в том, что он отсиживался. Но музыкант признался, что не боялся проиграть: просто участники шоу не готовы были с ним состязаться.

Natan отметил, что любил ходить на испытания и ждал, когда ему выпадет сложное задание. Но его не испугали опасные насекомые и состязания на физическую силу.

«Что бы не говорили, как участник, я сильный. Я ждал», — поделился рэпер в своем блоге.

Подопечный лейбла Black Star признался, что участники его боялись: никто не хотел оказаться с Natan в паре на испытании. Артист уверен в своих силах — он утверждает, что точно бы одержал победу, а проигравший соперник сразу бы отправился домой. Единственным равным себе кандидатом музыкант назвал Игоря Чехова.

Отметим, что рэпер лишь однажды побывал в состязании на вылет в качестве помощника Игоря Цвирко. Но в результате артист балета проиграл сопернику и уехал домой.

Ранее блогерша Оксана Самойлова высказалась о скандальном поведении рэпера Natan, который на шоу «Звезды в джунглях» дважды изменил жене с Лерчек и Бьянкой. Супруга Джигана присвоила ему звание «кринж года».