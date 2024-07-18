Как у Дженнифер Лопес: Ани Лорак раскрыла секрет преображения фигуры

Певица Ани Лорак рассказала, как смогла добиться идеальной фигуры. В последнее время поклонники все чаще стали замечать, как преобразилась артистка. Ее даже сравнивают с Дженнифер Лопес. Как оказалось, все это заслуга бойфренда исполнительницы, а вовсе не пластического хирурга.

Ани призналась, что много занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. За тренировками певицы активно следит ее возлюбленный Исаак Виджрак. В зале Лорак не проводит дни и ночи. Ей достаточно лишь тридцати минут в день. Увлекается она медитацией, йогой, фитнесом. Также не забывает следить за правильным питанием.

Отдельным частям тела Ани Лорак уделяет особое внимание. Например, ее тренировки не обходятся без приседаний. Это придает ее фигуре округлости. Сейчас артистка добилась того, что с легкостью может повторить упражнение 60 раз.

«Тренировки каждый день – это система. Для этого не нужен зал. Встаешь, качаешь пресс, приседаешь для ягодиц», - поделилась вокалистка с mk.ru.

Ранее появилась информация, что Ани Лорак могут лишить звания народной артистки Украины.