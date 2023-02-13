«Затемпературила»: 42-летнюю Анну Семенович сразил неизвестный недуг

Анна Семенович ведет активный диалог с публикой. Певица всегда рада поделиться секретами красоты и историями из жизни. Правда, в последнее время артистка крайне обеспокоила преданных поклонников. Сначала 42-летняя знаменитость жаловалась на недомогание, а сегодня и вовсе сообщила о своем заболевании.

Так, Анна заявила: вчера у нее поднялась температура, вот почему она не смогла поехать на студию и записать новую песню. Что конкретно случилось с Семенович — неизвестно: о своем недуге девушка не стала распространяться.

«Вчера затемпературила. К вечеру расстроилась, и такая грусть навалилась. Сон для меня — самый лучший доктор. Проспала 12 часов, и мне стало лучше», — высказалась певица.

К слову, подобное заявление очень расстроило фолловеров, которые поспешили пожелать Анне скорейшего восстановления.

«Если температура, значит организм борется с заразой. Лечись, пожалуйста!» — написали пользователи Сети.

Ранее певица Слава поделилась в личном блоге откровенным видео, чем очень разозлилась публику. Подробности читайте в этой статье.