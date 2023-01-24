«Как только затянутся шрамы»: Юлии Зиверт пожелали выздороветь и вернуться на сцену

Певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert, давно не дает концерты в России, а в своих соцсетях делает грустные публикации с такими же подписями. Еще в декабре Зиверт писала «позволь мне немного слез», а в январе продолжила публиковать не совсем понятные записи: «еле дыша», «вернуться к себе».

В последнем посте певица написала на английском «Жду, когда мои крылья вернутся». Зиверт была в белом полупрозрачном наряде, напоминая сборы невесты.

Подписчики начали делиться предположениями, что произошло в жизни артистки. «Выздоравливай скорее», - обратилась к Зиверт одна из подписчиц.

Другая назвала исполнительницу «невестой». Третьи допустили, что депрессивное состояние связано с расставанием. «Крылья вновь распахнутся, как только на сердце затянутся шрамы», - говорится в одном из комментариев.

Некоторых волновал один-единственный вопрос. «Когда снова услышим вас?» - обратились к Зиверт фанаты.

Ранее Зиверт рассказывала о сильных трансформациях.