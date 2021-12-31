Юлия Zivert призналась, что прошла через сильные трансформации в 2021 году

«Пусть тигренок будет ласковый и пушистый. Главное, крепкого здоровья вам и вашим близким людям и немного везения! Остальное сможем сами!» — пожелала поклонникам Zivert.

В этом году певица выпустила второй студийный альбом Vinyl #2. А клип Zivert на одну из песен из этого альбома Cry за первые часы после релиза набрал два миллиона просмотров!