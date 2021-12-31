Юлия Zivert призналась, что прошла через сильные трансформации в 2021 году
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Начала она с себя. «Юля. 31 год. Я потеряла любовь к себе, и мне потребовался почти год, чтобы пройти сильные трансформации, и я обрела ее снова, только теперь она настоящая и имеет совсем другую силу, я принимаю все в себе и за это по-настоящему люблю!» — поделилась сокровенным артистка.
«Пусть тигренок будет ласковый и пушистый. Главное, крепкого здоровья вам и вашим близким людям и немного везения! Остальное сможем сами!» — пожелала поклонникам Zivert.
В этом году певица выпустила второй студийный альбом Vinyl #2. А клип Zivert на одну из песен из этого альбома Cry за первые часы после релиза набрал два миллиона просмотров!
Напомним, что 31-летняя певица Юлия Zivert получила широкую известность в 2018 году после выхода композиции Life. Эта композиция стала одной из самых прослушиваемых в России в 2019 году. До того как стать известной, Зиверт работала бортпроводницей.
Фото: Instagram, GlobalLookPress