«Как только, так сразу»: певец Андрей Губин рассказал, когда вернется на сцену

Певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 1990-х, впервые за 19 лет вышел в свет. Автор хита «Мальчик-бродяга» посетил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе», где 23 августа прошел его творческий вечер. В беседе с журналистами артист рассказал, когда вернется в шоу-бизнес, передает Пятый канал.

По словам Андрея Губина, несмотря на болезнь, он не бросил писать музыку и песни. Более того, певец признался, что сейчас он пишет «лучше, чем раньше», и высказался о возвращении на сцену.

«Я пишу музыку для себя, много пишу. Просто сейчас по здоровью не выступаю, как только, так сразу. За последнее время написал очень много хороших песен. Я лучше пишу, чем раньше. Как только будет здоровье, сразу начну песни выпускать. Если уж пойму, что не выздоровлю, тогда отдам кому-нибудь», — поделился Андрей Губин.

Напомним, в последний раз артист выходил на сцену в 2005 году. Тогда Андрей Губин выступил в Москве, а после пропал из поля зрения. Впоследствии певец объяснил, что незадолго до последнего появления на сцене он серьезно заболел.

Андрей Губин пользовался огромной популярностью в 1990-е годы и стал одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России, а также самым продаваемым артистом 1990-х и 2000-х годов. Однако в 2010 году певцу диагностировали левостороннюю прозопалгию лица (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в области лица). Из-за недуга у знаменитости есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. С тех пор уже много лет он не выступает на сцене.

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