«Как только придет время»: Seville прокомментировала слухи о свадьбе с TONI

Seville прокомментировала слухи о своей свадьбе с TONI.

На днях на просторах Интернета появилась информация о возможной тайной регистрации брака артистов. Музыкант TONI в своем блоге поделился фотографией с записью «Утро 19.09.24. Самый важный момент моей жизни». После чего артистка прокомментировала запись и ответила, что теперь так будет всегда.

На дне рождения МУЗ-ТВ Seville разоткровенничалась с журналистами и призналась, что все важные этапы своей жизни она не планирует скрывать от поклонников, несмотря на то, что тема семьи является для нее очень личной. Однако на вопрос, поженились ли они с TONI или нет артистка предпочла не отвечать. По словам Seville, она все расскажет в подходящий момент.

«Тема семьи — не запретный плод, не стоп-тема, я достаточно открыта, но и в то же время я очень оберегаю то тепло, которое у меня есть. Я определенно точно тот человек, который с большой радостью поделится определенными событиями, но как только придет время», — сообщила певица в беседе с МУЗ-ТВ.

Кроме того, в этот раз на безымянном пальце Seville кольца не было. Напомним, что слухи о романе исполнителей появились еще в 2022 году, но официальных объявлений никто из них не делал. Но весной этого года певица призналась, что уже полтора года в отношениях и что она не скрывает личность молодого человека.

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