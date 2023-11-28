«Как-то стало неинтересно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил, почему бросил пить

Актер Юрий Тарасов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», продолжает активно сниматься в кино. Артист рассказал о своей карьере и о том, почему завязал с алкоголем.

Тарасов признался, что сейчас не выпивает. Актеру это стало попросту неинтересно.

«Я давно знаком с алкоголем, и в принципе мы друг друга понимаем, но он стал плохим союзником. Как говорится, хорошим растворителем. Алкоголь может растворить все: карьеру, семью, жизнь, мозг. Поэтому захотелось снова, чтобы он приносил удовольствие и по какому-то хорошему поводу. А просто так неохота», — цитирует его портал WomanHit.ru.

Актер чаще всего исполняет роли полицейский и признается, что пока одно амплуа ему не надоело, поскольку личность у героев — многогранная, и она связана не только с профессией.

По словам Тарасова, он никогда не страдал звездной болезнью.

«Никогда не было. Потому что я очень, наверное, и слишком критично отношусь к себе, к тому, что я делаю, чтобы назвать это чем-то великим или вечным», — добавил он.

Напомним, ранее в Петербурге умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева.