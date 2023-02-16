«Как тень отца Гамлета ходит»: умерший Кобзон дал последний совет 72-летней супруге

В этом году исполнится 5 лет со дня смерти Иосифа Кобзона. Время прошло, а Нелли Кобзон до сих пор не может смириться с этой утратой. О своих переживаниях знаменитость рассказала порталу Proзвезд.

Нелли призналась: каждый день супруг является ей во снах и дает советы. «Он, как правило, не разговаривает. Обычно как тень отца Гамлета ходит, наблюдает. А сама я у него часто спрашиваю совета. Думаю перед тем, как что-то сделать, что бы сказал Иосиф», — высказалась возлюбленная артиста.

Также 72-летняя женщина призналась, что регулярно ухаживает за могилой мужа. Раз в неделю Кобзон обязательно приходит на кладбище, и даже непогода не влияет на ее планы.

«И в мороз, и в снегопады. Наши родственники тоже туда часто приезжают. Я с Иосифом каждый день разговариваю. Связь у нас не оборвалась», — резюмировала Кобзон.

К слову, подобная история крайне вдохновила поклонников звездной пары, которые восхитились силой любви Нелли.

Ранее супруга Кобзона рассказала о своем заветном желании. Подробности читайте в этой статье.