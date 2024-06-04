«Как тебе не стыдно?»: Юрий Чернов публично обратился к Ивару Калныньшу

Народный артист РФ Юрий Чернов поделился мнением о латвийском актере Иваре Калныньше, который выступил с критикой российских властей по поводу спецоперации России на Украине. Его слова приводит aif.ru.

По мнению Чернова, подобное поведение латвийского коллеги можно расценивать как неблагодарное.

«Ивар, как тебе не стыдно? Как можно таким неблагодарным быть? Что-то ты нас агрессорами не называл, когда получал гонорары в России», - поделился актер.

Артист напомнил, что в России Калныньшу регулярно предоставляли работу, он пользовался симпатией у граждан страны. Чернов уточнил, что латыша часто приглашали на популярные российские кинофестивали, где у него появлялась возможность хорошо зарабатывать на концертах и даже просто пройдясь в качестве почетного гостя по красной дорожке.

«Тебе в глаза не будет стыдно всем нам посмотреть? Сколько тебе тут хорошего сделали», - заявил Чернов.

Кроме того, артист объяснил недавнее «переобувание» латвийского коллеги, который в интервью рассказал, что Россия сама «отказалась от него». По словам знаменитости, Калныньш просто «кушать захотел», поскольку «нигде, кроме как в России, заработать не может».

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