«Как такое возможно?»: Агата Муцениеце рассказала о странностях во время церемонии бракосочетания

Актриса Агата Муцениеце рассказала о необычных явлениях природы во время церемонии бракосочетания. По ее словам, на фоне солнца пошел дождь, а на небе появилась радуга.

Подробностями актриса поделилась на личной странице в соцсетях.

Актриса опубликовала несколько фотографий со свадьбы. Она рассказала, что хотя счастье и любит тишину, не поделиться снимками не может. Также Муцениеце призналась, что не любит свадьбы – поэтому хотелось сделать торжество «камерным» и «просто красивым».

«Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра, и прокручивала в голове все моменты этого дня, и не могла поверить, что все случилось именно так! Прямо во время церемонии пошел дождь на фоне солнца, и на все небо засверкала радуга. Как такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала свое благословение!» - поделилась размышлениями Агата.

Она отметила, что дальше все пронизали любовь, тепло и абсолютное счастье.

Ранее сообщалось, что после свадьбы с музыкантом Петром Дрангой актриса отправилась на омолаживающую процедуру для лица.