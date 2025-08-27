Агата Муцениеце после свадьбы отправилась на омолаживающую процедуру

Актриса Агата Муцениеце после свадьбы отправилась в клинику на процедуру для лица. Знаменитость рассказала, что ее разрешено делать беременным.

Подробностями Агата поделилась на странице в соцсетях. Муцениеце в клинике сопровождала сестра Санта.

Актриса раскрыла подробности уходовой процедуры. «Первый этап очищение. Девочки, и не забывайте про шею! А то многие забывают, а потом шея выдает все тайны. Второй тап – очищение пор перед увлажнением», - делилась Муцениеце.

После приема у косметолога Агата показала результат. «Я выгляжу великолепно, я счастлива, я в принятии», - произнесла она и показала сестру с покрасневшим лицом после другой процедуры.

25 августа состоялась свадьбы Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой. На следующий день актриса вышла на связь и рассказала о первом утре в качестве жены.