«Как так?»: изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга
Певица Валерия рассказала о сюрпризе, подготовленном жителями Петербурга .
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Валерия ведет активный диалог со своими подписчиками в социальной сети. Сейчас певица приехала по работе в Питер, и, кажется, жителям северной столицы удалось ее удивить.
Так, супруга Пригожина поделилась фотографией из отельного номера. На кровати звезды были выложены слова из еще не выпущенной песни. Подобный прием крайне удивил и восхитил Валерию.
«Сотрудники отеля в Питере умеют удивлять: на кровати выложены слова из еще не выпущенной песни. Вот как так?» — изумилась звезда.
Фото: Из профиля Instagram* Валерии (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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