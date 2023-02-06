«Как так?»: изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга

Валерия ведет активный диалог со своими подписчиками в социальной сети. Сейчас певица приехала по работе в Питер, и, кажется, жителям северной столицы удалось ее удивить.

Так, супруга Пригожина поделилась фотографией из отельного номера. На кровати звезды были выложены слова из еще не выпущенной песни. Подобный прием крайне удивил и восхитил Валерию.

«Сотрудники отеля в Питере умеют удивлять: на кровати выложены слова из еще не выпущенной песни. Вот как так?» — изумилась звезда.