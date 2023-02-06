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14:26, 06 февраля 2023
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«Как так?»: изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга

Певица Валерия рассказала о сюрпризе, подготовленном жителями Петербурга .

«Как так?»: изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Валерия ведет активный диалог со своими подписчиками в социальной сети. Сейчас певица приехала по работе в Питер, и, кажется, жителям северной столицы удалось ее удивить.

Так, супруга Пригожина поделилась фотографией из отельного номера. На кровати звезды были выложены слова из еще не выпущенной песни. Подобный прием крайне удивил и восхитил Валерию.

«Сотрудники отеля в Питере умеют удивлять: на кровати выложены слова из еще не выпущенной песни. Вот как так?» — изумилась звезда.

«Как так?»: изумленная Валерия обратилась к жителям Петербурга

Фото: Из профиля Instagram* Валерии (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось о том, что пользователи Сети возмущены непомерными тратами сына Валерии. Что именно не устроило фолловеров — читайте в этой статье.

Источник: социальные сети
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