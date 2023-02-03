«На мамины деньги»: в Сети возмущены непомерными тратами сына Валерии

В последнее время все внимание публики приковано к 24-летнему сыну Валерии. Когда-то Арсений Шульгин подавал надежды как профессиональный пианист. Однако молодой человек выбрал для себя иной путь и занялся майнингом. Теперь наследник певицы постоянно хвастается в сети роскошной жизнью и учит своих подписчиков «мышлению» миллионера. Однако это не очень понравилось фолловерам.

Чем больше Арсений выкладывает фотографий из Дубая, роскошных ресторанов, тем сильнее гнев публики. Общественность убеждена, что Шульгина и его непомерные запросы обеспечивает звездная мама.

«Хорошо говорить, когда мать богатая и знаменитая», — высказался подписчик.

«Одни понты. Арсений в пафос ударился. Неуместно такое в нынешней ситуации», — возмутились в Сети.

Тем не менее молодому человеку нашлось, что ответить на обвинения: «Образ сына богатых родителей мне плюсов в жизни не дал. Всегда проще обесценить и оправдать свою ничтожность».

Ранее сообщалось о том, что дочка Кристины Асмус занялась благотворительностью. Подробности читайте в этой статье.