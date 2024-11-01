Как старшая сестра: в Сети обсуждают моложавую внешность матери Лизы Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в личном блоге новое фото с матерью. Несмотря на возраст, женщина выглядит очень молодо, и это подметили фанаты звезды «Папиных дочек».

У жены фигуриста Ильи Авербуха очень близкие и доверительные отношения с мамой. Даже при большой занятости Лизы на работе ей удается много времени проводить с родительницей. Юлия Викторовна также помогает дочери в воспитании детей и, если нужно, всегда остается за ними присматривать. Особенно поддержка матери понадобилась Арзамасовой после рождения второго ребенка, так как она довольно быстро вышла на работу.

За помощь и заботу актриса все время благодарит маму и иногда даже делает это публично. В личном блоге она показала новый снимок с Юлией Викторовной, на котором с нежностью обнимала ее. Поклонники сделали немало комплиментов женщине, в том числе подчеркнули, что она выглядит как старшая сестра звезды.

«Нежно-домашнее с мамулей», - подписала фото Лиза.