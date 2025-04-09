«Как собак с ошейниками»: Виторган захотел бить током зрителей, снимающих на телефон в театре

Актер Максим Виторган хочет бить током зрителей, которые снимают спектакль на телефон в театре. Бывший муж журналистки Ксении Собчак эмоционально обратился к публике в соцсетях.

Знаменитость написал большой пост в личном микроблоге, где высказал свое недовольство поведением некоторых зрителей. Артист поинтересовался, почему они не могут хотя бы во время спектакля забыть про свой телефон. Он отметил, что говорит не о включенном звуке, а о том, как действие на сцене снимают на камеру мобильника.

«Как только ты берешь в руки телефон – даже, чтобы поснимать на память то, что вводит тебя в восторг, ты берешь в руки ножницы, которыми обрезаешь тонкие нити, которые связывают тебя с происходящим на сцене. А если это еще и в малом зале, когда ты сидишь на носу у актеров, а если у тебя еще и вспышка работает... Ну ты же деньги заплатил, чтобы с тобой что-то произошло. Ну сиди смотри и нащупывай. Прислушивайся к себе», – поделился мнением Виторган.

Актер подчеркнул, что можно снимать на телефон моменты, когда актеры выходят на поклон. В этом случае Максим даже обещал делиться видео от зрителей у себя в соцсетях. Но он не понимает, зачем снимать фрагменты из спектакля.

«Если у нас когда-нибудь будет свой театр, подведем под каждое кресло электроды и будем бить легким разрядом каждого, кто потянется за телефоном. Как собак с ошейниками. Будем всеми силами помогать зрителю преодолевать невроз», – добавил артист.

Ранее кинокритик Голубчиков считает, что Виторган никогда не был кассовым актером.