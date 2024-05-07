«Как скажет руководство»: Алина Кабаева ответила на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде

Алина Кабаева рассказала, в каком случае спортсмены могут поехать на Олимпиаду. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Алина Кабаева ответила на вопрос журналистов о том, в каком случае российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду во Франции. По словам гимнастки, все зависит от официальной позиции Министерства спорта России.

«Если руководство скажет ехать, нужно ехать. Если скажет не ехать, то, конечно, нужно не ехать. Как скажет руководство, так и сделаем», — заявила она.

При этом Кабаева заявила, что сама бы ориентировалась на мнение своего тренера в этой ситуации. Спортсменка также напомнила, что российские спортсмены продолжают участвовать в международных соревнованиях под своим флагом. В качестве примера она привела ассоциацию международных клубов, которая привезла на соревнования в Пекин российских гимнасток.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева показала, как с улыбкой смотрела инаугурацию Владимира Путина.