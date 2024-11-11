«Как сказать мужу?»: Катерина Шпица потеряла ребенка во время беременности

Актриса Катерина Шпица призналась, что потеряла ребенка во время беременности. Шпица рассказала о личной трагедии в соцсети.

Накануне Нового года актриса узнала о своей беременности, но радость от новости была недолгой. На первом скрининге Катерине сообщили, что у ребенка «нет сердцебиения». Диагноз — неразвивающаяся беременность.

«Я, оторопев, сижу на кушетке и держу в руках стакан с валерьянкой. Пока не плачу. А в голове наперебой: «Как же так? Как сейчас сказать мужу?»» — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Узнав о смерти ребенка, актриса перенесла операцию. В больнице ее поддержала медсестра, которая поделилась своей историей потери. После операции Шпица сразу же приступила к работе. Она считает, что трагичная ситуация стала для нее уроком.

«Полчаса парадоксально сладкого забытья под наркозом, и затем домой. Я взяла себе еще день на то, чтобы дать волю чувствам, составить план действий и подготовиться к правильному разговору с сыном», — резюмировала Шпица.

Актриса надеется, что сможет вновь забеременеть и стать мамой.

Ранее художница Дарья Русских рассказала, какие картины у нее купила Шпица. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».