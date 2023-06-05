«Как сильно мы тебя хотели»: счастливая Подольская показала округлившийся живот
Наталья Подольская показала округлившийся живот и рассказала, что ее жизнь перевернулась.
Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Наталья Подольская в одном из интервью признавалась, что мечтает родить еще одного ребенка от любимого мужа Владимира Преснякова. На радость фанатам, исполнительница на днях опубликовала фото, на котором позировала с заметно округлившимся животом.
Подписчики хотели уже поздравлять звезду с таким радостным событием, но оказалось, что она поделилась архивными фотографиями. Подольская написала, что 5 июня у их старшего наследника Артемия день рождения. Знаменитость посвятила сыну пост в личном микроблоге, где написала множество теплых слов.
Наталья поделилась снимками, на которых позировала на приличном сроке беременности. На следующих кадрах она была с мужем и крошечным ребенком.
«Восемь лет назад жизнь перевернулась! Господь знает, как же сильно мы тебя хотели!» – написала артистка.
Подольская отметила, что в тот момент мечтала о том, чтобы ее живот поскорее округлился. Она хотела ощутить то чувство, когда внутри нее растет ребенок. Певица рассказала, что первое время у нее был легкий токсикоз, но она забыла обо всем тогда, когда на свет появился долгожданный малыш.
«Помню, как после родов везла тебя в каталочке по коридору больницы. Мне хотелось кричать: «Посмотрите все! Это мой сын!» – добавила Наталья.
Исполнительница призналась в любви сыну, но отметила, что сейчас он иногда не хочет выполнять домашнее задание и не подпускает к себе маму. Подольская понимает и принимает ребенка.
Ранее мы писали о том, как Подольская приревновала Преснякова к Муцениеце после посещения ее эротического кабаре шоу.