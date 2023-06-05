«Как сильно мы тебя хотели»: счастливая Подольская показала округлившийся живот

Наталья поделилась снимками, на которых позировала на приличном сроке беременности. На следующих кадрах она была с мужем и крошечным ребенком.

«Восемь лет назад жизнь перевернулась! Господь знает, как же сильно мы тебя хотели!» – написала артистка.

Подольская отметила, что в тот момент мечтала о том, чтобы ее живот поскорее округлился. Она хотела ощутить то чувство, когда внутри нее растет ребенок. Певица рассказала, что первое время у нее был легкий токсикоз, но она забыла обо всем тогда, когда на свет появился долгожданный малыш.

«Помню, как после родов везла тебя в каталочке по коридору больницы. Мне хотелось кричать: «Посмотрите все! Это мой сын!» – добавила Наталья.

Исполнительница призналась в любви сыну, но отметила, что сейчас он иногда не хочет выполнять домашнее задание и не подпускает к себе маму. Подольская понимает и принимает ребенка.

Ранее мы писали о том, как Подольская приревновала Преснякова к Муцениеце после посещения ее эротического кабаре шоу.