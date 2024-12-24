«Как сестры»: Ирина Пегова снялась с 18-летней дочерью от Дмитрия Орлова и восхитила поклонников

Актриса Ирина Пегова поделилась в соцсети редким кадром с 18-летней дочерью от брака со звездой фильма «Брат 2» Дмитрием Орловым. Артистка снялась с 18-летней Татьяной в ресторане, восхитив поклонников.

На опубликованном фото Ирина Пегова позировала с дочерью в ресторане. 18-летняя Татьяна нежно опустила голову на плечо мамы.

«Моя», — коротко подписала снимок актриса.

Поклонники знаменитости оценили кадр и отметили, что Ирина Пегова и ее дочь похожи, «как сестры».

«Вы тут как сестры», «Какие красотки», «Очень естественные и красивые», — написали в Сети.

Напомним, Ирина Пегова состояла в браке с Дмитрием Орловым с 2005 по 2011 год. У пары есть 18-летняя дочь Татьяна, которая, по словам актрисы, отказалась идти по стопам родителей и выбрала профессию, которая «никак не связана с театром». Артистка признавалась, что расставание с мужем было тяжелым, но это было единственным верным решением.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды», — делилась Ирина Пегова.

Сам Дмитрий Орлов не скрывал, что был эгоистом в отношениях с бывшей женой. Кроме того, на развод пары повлияла алкогольная зависимость актера. Артистка вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. Несмотря на болезненный разрыв, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, а Ирина Пегова также не препятствует общению бывшего мужа с дочерью.

Ранее мы писали о том, что Ирина Пегова рассказала об идеальном муже для дочери.