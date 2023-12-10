Как себя чувствует заболевшая пневмонией Лера Кудрявцева после госпитализации в Минске

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске с пневмонией. Директор звезды Табриз Шахиди рассказал о ее состоянии.

Шахиди пояснил, что состояние Леры сейчас оценивают как стабильное. У телеведущей уже нет температуры.

«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — сказал он в разговоре с News.ru.

Напомним, Кудрявцева заболела после съемок «Песни года» в Москве — в этом году концерт решили провести в двух городах. Мероприятие стало особенным для Кудрявцевой: она выступила на нем не только в роли ведущей, но и певицы. Вместе с юристом Катей Гордон Лера исполнила композицию «Дамы за 30». Но после активной работы у звезды поднялась высокая температура.

Несмотря на плохое самочувствие, Кудрявцева прилетела в Минск, но там ей пришлось обратиться к врачу. Ей назначили КТ, которая выявила у телеведущей пневмонию.