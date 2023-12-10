Как себя чувствует заболевшая пневмонией Лера Кудрявцева после госпитализации в Минске
Директор Леры Кудрявцевой рассказал о состоянии телеведущей после госпитализации.
© Lomohov Anatoly/ East News
Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу в Минске с пневмонией. Директор звезды Табриз Шахиди рассказал о ее состоянии.
Шахиди пояснил, что состояние Леры сейчас оценивают как стабильное. У телеведущей уже нет температуры.
«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — сказал он в разговоре с News.ru.
Напомним, Кудрявцева заболела после съемок «Песни года» в Москве — в этом году концерт решили провести в двух городах. Мероприятие стало особенным для Кудрявцевой: она выступила на нем не только в роли ведущей, но и певицы. Вместе с юристом Катей Гордон Лера исполнила композицию «Дамы за 30». Но после активной работы у звезды поднялась высокая температура.
Несмотря на плохое самочувствие, Кудрявцева прилетела в Минск, но там ей пришлось обратиться к врачу. Ей назначили КТ, которая выявила у телеведущей пневмонию.