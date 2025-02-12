«Как родственник»: Чулпан Хаматова назвала Артура Смольянинова* младшим братом

Актриса Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с коллегой Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она заявила, что считает его своим младшим братом.

И Чулпан, и Артур* после начала СВО покинули Россию. Однако сблизились они еще до эмиграции. Актриса призналась, что они вместе работали в фонде «Подари жизнь», а также играли несколько раз в одних и тех же спектаклях.

«Мы с Артуром* дружим 140 лет уже. Ну, в общем, он для меня как брат младший, как родственник», - приводит слова Хаматовой Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Напомним, что Смольянинов* находится в международном розыске. Он обвиняется по двум статьям — ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

Ранее Чулпан Хаматова заговорила о возвращении в Россию.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга