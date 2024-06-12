«Как Родина-Мать выходила на сцену»: Ирина Аллергова на Красной площади повторила свой образ 1985 года

Певица Ирина Аллегрова стала участницей праздничного концерта на Красной площади, посвященного Дню России. Вместе с ансамблем «Домисолька» артистка исполнила песню под названием «Голос ребенка», с которой началась ее карьера в 1985 году.

Как пишет mk.ru, Аллегрова вышла на сцену в длинном белом платье, в котором выступала с этой песней в 1985 году. При этом она стояла на одном месте и не двигалась, чтобы воссоздать номер 39-летней давности.

«Я как Родина-Мать выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте», - неоднократно ранее вспоминала о своем первом номере исполнительница хита «Шальная императрица».

Она также неоднократно подчеркивала, что после решения завершить активную концертную деятельность участвует только в крупных, знаковых мероприятиях.

Ранее Ирина Аллегрова осудила звезд, которые перепели ее хиты в шоу «ВИА Суперстар» на НТВ. Певица стала одним из членов жюри — она выходила на связь со студией сразу после выступлений артистов.