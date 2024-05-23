«Как раздавленный слизняк»: актер Юрий Назаров высказался о Дмитрии Назарове

Актер Юрий Назаров заявил, что ему стыдно за однофамильца Дмитрия Назарова. Об этом сообщает aif.ru.

На днях звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о «мужике и жабе». Поймавший говорящую жабу попросил исполнить одно желание — «хочу всего и сразу». Были в стихотворении и строчки, посвященные россиянам: «Как много мог бы наш народ. Эх, кабы, кабы, кабы…».

По мнению Юрия Назарова, такие высказывания однофамильца порочат россиян.

«Народ ему не тот?! Отвечу так: кабы у моего однофамильца была хоть капля совести, он бы не раскрыл своего поганого рта. А сам-то он кто? Не русский? Рот у Назарова поганый. Стыдно, очень стыдно мне за однофамильца», — заявил он.

Коллега Дмитрия Назарова назвал артиста предателем.

«Внутреннего стержня у него нет. Дмитрий Назаров — как раздавленный слизняк», — добавил он.

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