59-летняя певица Лолита призналась, что уже 12 лет ездит на гастроли со шприцами

Уже осенью текущего года Лолита Милявская отметит юбилей, ей исполнится 60 лет. Тем не менее, артистка продолжает удивлять поклонников своей энергичностью и работоспособностью. Певица дает концерты, ездит на гастроли, участвует в съемках сериалов и шоу. Также исполнительница хита «На Титанике» не забывает уделять внимание и своему новому молодому возлюбленному. Сама Лолита призналась, что все успевать и чувствовать себя при этом хорошо ей помогает витаминный курс, который ей выписал врач. Причем соблюдает она его уже на протяжении 12-ти лет.

Сезонные уколы Милявская не пропускает даже во время гастролей, поэтому, если уезжает в другие города по работе, она всегда с собой берет шприцы. Это помогает ей поддерживать организм и справляться с напряженным графиком.

«Курс помогает нервной системе. <…> Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный», - рассказала певица в беседе с Пятым каналом на музыкальной премии «Нового радио».

На консультации с врачом Лолите посоветовали после 40 тщательно следить за здоровьем, поэтому артистка регулярно ходит на обследования, сдает все необходимые анализы и в целом проверяет состояние организма. По ее словам, поход по всем медикам раз в год позволяет ей чувствовать себя хорошо и продолжать без проблем работать.

Напомним, что 30 марта в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы», который стал драматическим дебютом Лолиты. Съемки дались певице нелегко, так как ей приходилось работать с довольно известными актерами с многолетним опытом. Однако самыми сложными для нее оказались романтические сцены с Игорем Золотовицким. В кадре им приходилось целоваться, а в перерывах он всегда звонил своей жене.