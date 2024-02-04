Как повлияет на карьеру актера Никиты Кологривого скандал на Первом канале: отвечает кинокритик

Конфликт с телеведущим Александром Гордоном не повлияет на карьеру актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Такое мнение высказал кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.

Кинокритик уверен: судьба актера зависит не от его провокационных высказываний, а от качества сыгранных ролей.

«Если Никита Кологривый будет играть хорошо и в хороших проектах, его карьера продолжится. Одно ток-шоу не изменит ничью судьбу», — рассказал кинокритик порталу NEWS.ru.

Шнейдеров предположил, что Никита ведет себя эпатажно из-за своей неопытности. Спорить с более опытным ведущим, по его мнению, Кологривому не стоило. Кинокритик добавил, что у Гордона колоссальный опыт работы, и он взаимодействовал и с более эпатажными и харизматичными личностями гораздо большего масштаба.

Ранее телеведущий поругался с актером из «Слова пацана» Никитой Кологривым на шоу «Закрытый показ». Все началось с того, что Гордон попросил актера, который был гостем программы, высказать свое мнение о художественном фильме «Подельники». Ответ Никиты не удовлетворил Александра.

После появилась новость о том, что у Гордона случился приступ аритмии.