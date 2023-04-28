«Как постарела»: морщинистая Джанабаева с залысинами разочаровала поклонников новым фото

44-летняя Альбина Джанабаева, не скрывающая, что скандал вокруг мужа, сильно повлиял и на нее, сейчас находится на отдыхе у моря. Там она пытается восстановиться от стресса и справиться с тем негативом, который выливается на нее в Сети постоянно. Мало того, что многим поклонникам она не нравилась из-за того, что родила от Меладзе, когда он был женат, так теперь еще на нее нападают и из-за политической позиции мужа. Экс-солистка «ВИА Гры» пытается отбиваться от хейтеров, но дается ей это с трудом.

Из-за большого количества критики Альбина стала не частым гостем в социальных сетях, однако временами она все-таки публикует новые фотографии. Так, недавно она показала, как проводит время в отпуске. Певица опубликовала фото с маленьким попугаем на плече, которое должно было, наверное, умилить фанатов, но вместо этого вызвало оторопь.

Подписчики Джанабаевой не смогли пройти мимо того, что без косметики стали слишком заметны возрастные изменения в ее внешности. Особенно их ужаснули залысины и морщины.

«Как постарела», «Выглядит не очень, морщинки», «А что с волосами? Такие залысины обычно от сильного стресса появляются», «Эх, время бежит. Не узнать», - писали люди в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону Альбины, заявив, что она все равно выглядит довольно свежо.

Ранее экс-супруга Валерия Меладзе дала откровенное интервью и рассказала о ее отношении к Джанабаевой.