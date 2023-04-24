Экс-супруга Меладзе высказалась о его связи с Джанабаевой и заговорила о встрече с певицей

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Меладзе. Дело в том, что с начала 2023 года певец стал совершать провокационные поступки в медийном пространстве, и из-за этого в России началась массовая отмена его концертов. Кроме того, поговаривают, что и на любовном фронте музыканта не все так гладко. Нередко сотрудники СМИ сообщают о его разрыве с Джанабаевой. Пока молодые люди молчат и никак не комментируют ситуацию, экс-супруга Валерия дала откровенное интервью и рассказала о его уходе из семьи.

По словам Ирины, Меладзе долгое время не мог принять решение, вот почему он метался от одной женщины к другой. Однако в какой-то момент певец собрал волю в кулак и заявил: ему нужно пожить одному. Экс-возлюбленная не стала этому мешать.

«Ничего не могла от него добиться. Он сказал: "Я поживу один". Поживи. У нас была квартира в городе», — сообщила женщина в эфире «Новые русские сенсации».

Вскоре Ирине надоела неопределенность, вот почему она решилась на встречу с Альбиной, но разговор так и не состоялся: певица отказалась.

К слову, экс-супруга Валерия не верит в искренность чувств Альбины. Женщина считает: «если бы Меладзе продавал мандарины на базаре», то Джанабаевой он был бы не так интересен.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети обеспокоены за состояние Валерия после его концерта в Израиле. Очевидцы заметили, что мужчина опух и странно дергался. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой после проблем с законом у брата звезда «Ворониных» оказалась под капельницей. Волкова вышла на связь и заявила: «Откачивают меня». Полное высказывание Екатерины читайте в этой статье.