«Как помещик»: Дана Борисова после флирта Диброва с дочерью заявила, что не желает ей такого мужа

Ведущая Дана Борисова призналась, что не желает дочери Полине такого мужа, как Дмитрий Дибров. Об этом она рассказала после флирта журналиста на 18-летии девушки.

По словам Борисовой, на дне рождения он вел себя «как помещик, вальяжный мужчина». Ведущая говорит, что Дмитрий по натуре филосов. Дана не скрывает симпатии к Диброву, на его передаче она когда-то выиграла 1 млн рублей.

«Но, честно говоря, дочке я такого мужа не желаю. Я его не рассматриваю как мужа своей Полины», - сказала Борисова. Ее слова приводит StarHit.

Она отметила, что Дибров очень любил жену Полину и сейчас ему тяжело в связи с разводом.

Дочь Даны Борисовой не считает ведущего «крашем». Она говорит, что очень вежлива со всеми, а в ее общении есть «немного заигрываний».

Ранее дочь Борисовой назвала мать клеймом на всю жизнь и рассказала о ее звонках на телеканалы. По словам Полины, мать просила, чтобы девушку не принимали на работу.