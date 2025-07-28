«Как похожи»: Юлия Волкова впервые за долгое время показала дочь

В комментариях поклонники подчеркнули, что Виктория ничуть не уступает в красоте своей маме. Многие также порадовались, что у певицы хорошие отношения с дочкой.

«Вика так похожа на маму, красотки», «Как похожи», «Замечательные и мама, и дочка!», «Идеально», - обсуждают пользователи.

Напомним, что отцом Виктории является бывший телохранитель Павел Сидоров. Дочь певица воспитывала одна. Сейчас девушка не общается с отцом и носит фамилию матери. Также у Юлии есть сын Самир, рожденный в отношениях с бизнесменом Парвизом Ясиновым.

Ранее Юлия Волкова и Лена Катина впервые за долгое время сделали совместное фото.