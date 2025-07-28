НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 июля 2025, 15:57
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«Как похожи»: Юлия Волкова впервые за долгое время показала дочь

Солистка «Тату» Волкова показала 20-летнюю дочь от экс-телохранителя Сидорова.
«Как похожи»: Юлия Волкова впервые за долгое время показала дочь

© Lomohov Anatoly/East News

Певица Юлия Волкова опубликовала новые фото с 20-летней дочерью Викторией. Поклонники солистки «Тату» отметили, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

В личном Telegram-канале Волкова опубликовала несколько свежих снимков с наследницей, сделанных во время отпуска. Мама и дочь позировали, обнимая друг друга.

«Семья и атмосфера, все сложилось», - подписала кадры артистка.

«Как похожи»: Юлия Волкова впервые за долгое время показала дочь

© Telegram-канал Юлии Волковой

В комментариях поклонники подчеркнули, что Виктория ничуть не уступает в красоте своей маме. Многие также порадовались, что у певицы хорошие отношения с дочкой.

«Вика так похожа на маму, красотки», «Как похожи», «Замечательные и мама, и дочка!», «Идеально», - обсуждают пользователи.

Напомним, что отцом Виктории является бывший телохранитель Павел Сидоров. Дочь певица воспитывала одна. Сейчас девушка не общается с отцом и носит фамилию матери. Также у Юлии есть сын Самир, рожденный в отношениях с бизнесменом Парвизом Ясиновым.

Ранее Юлия Волкова и Лена Катина впервые за долгое время сделали совместное фото.