«Учительница сельской школы»: Соседов высказался о начале карьеры Екатерины Андреевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о работе Екатерины Андреевой на ТВ и согласился с утверждением, что она – лицо Первого канала. Он также отметил, что в начале карьеры ведущая столкнулась с критикой.

«Катя Андреева – лицо Первого канала и уже очень давно работает ведущей программы «Время». Поначалу её образ далеко не всем нравился – учительница сельской школы, а потом полюбился. У неё не всегда точные интонации: иногда голос интонационно идёт вниз вместо того, чтобы идти вверх, иногда она как бы «пробалтывает» информацию, говоря скороговоркой. Но потом эти особенности чтения новостей Андреевой перестали раздражать, к ним привыкли, да и она стала старше, взрослее, глубже», – поделился мнением критик.

Полный материал о том, кем в детстве мечтала стать Екатерина Андреева, почему вышла замуж за иностранца и как относится к конфузам в прямом эфире, читайте здесь.