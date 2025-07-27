«Как относитесь к данному предложению?»: оскорбленная мужем Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением после резкого выпада мужа, публично оскорбившего ее. В своем Telegram-канале артистка поддержала инициативу сократить часы продажи алкоголя в стране.

Недавно Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». Позднее хоккеист отреагировал на заявления жены и нецензурно обругал ее, призвав успокоиться и молчать.

Артистка не стала публично отвечать на оскорбления мужа, а вместо этого обратила внимание на предложение председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко. Политик выступил с инициативой сокращения часов продажи алкоголя. Теперь реализацию спиртного предлагают только с 11 до 19:00, как это было в советские времена. Лера Кудрявцева дала понять, что полностью одобряет такую идею политического деятеля.

«Как относитесь к данному предложению?» — обратилась к подписчикам телеведущая, добавив смайлик в виде улыбки.

Напомним, в 2024 году Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже переживали кризис в отношениях. В январе артистка сообщила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время телеведущая призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее бросившая мужа из-за алкоголизма Катя Лель дала совет Лере Кудрявцевой: «Надо помочь ему, пока будет женская мудрость это все терпеть».